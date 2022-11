في نهاية نوفمبر.. وزارة المالية تعتذر عن تأخير نزول مرتب أكتوبر

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن اعتذارها جراء تأخير نزول مرتب شهر أكتوبر، مؤكدة أنّ السبب خارج عن الإرادة ويرجع إلى التأخير في عملية مطابقة إجراءات الموظفين.

وقالت الوزارة إنّها حريصة على انتظام صرف المرتبات حسب الآجال المحددة قانونا، مشيرة إلى أنّها تبذل قصارى جهدها لإنهاء عمليات المطابقة للموظفين لتطبيق جدول المرتبات الموحد.

وأوضحت الوزارة أنّه من المتوقع أن تكون مرتبات أكتوبر ونوفمبر في حسابات كل الجهات والقطاعات والهيئات العامة مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن أحالتها وزارة المالية إلى مصرف ليبيا المركزي الأربعاء الماضي.

وأشارت الوزارة إلى في استقبال إجراءات الهيئات والمصالح الحكومية بشأن استكمال عملية المطابقة لتنفيذ قانون جدول المرتبات الموحد، ومستمرة في استقبال طلبات التسويات والترقيات من كل الجهات العامة.

