ارتفاع أسعار النفط الخام والذهب وانخفاض الدولار اليوم الثلاثاء وترقب من رفع أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن تخفف الصين من القيود التي فرضتها لمكافحة فيروس كورونا ، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.4 دولار أو 1.7% وجرى تداولها عند 84.57 دولار للبرميل ،كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.17 دولار أو 1.5 % إلى 78.39 دولار للبرميل.

كما ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بدعم من ضعف الدولار بينما يترقب المستثمرون مزيدا من الوضوح بشأن البنك المركزي الأمريكي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1753.34 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1752.60 دولار.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 21.20 دولار، كما زاد البلاتين 1.1 % إلى 999.54 دولار ،وارتفع البلاديوم 1.5 %إلى 1872.88 دولار.