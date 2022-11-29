خاص.. “أبوعزة”: أصحاب المخابز في حيرةً من أمرهم ولا يستخدمون شيء إلا المُورد عن طريق الدولة

أوضح رئيس اللجنة العُليا لمتابعة المخابز لنقابة المخابز “علي أبوعزة الفقير ” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يخص وجود مادة برومات البوتاسيوم بالدقيق، حيث قال: منذ بداية موضوع هذه المادة طالبنا من حكومة الوفاق بتحليل المواد الداخلة في صناعة الخبز لإيقاف هذا السم ، وهددنا بالقفل بعد شهر في حالة عدم الاستجابة، ولم نعد نعلم أي المخابز التي توجد بها والعكس، كما أن أصحاب المخابز في حيرةً من أمرهم فهم لا يستخدمون أي شي إلا المُورد عن طريق الدولة .

قال أيضًا: وبالنسبة لاكتشاف وجود المادة من عدمه أصحاب المخابز تركوا أمر التحاليل لجهات الاختصاص، وإن كانت هذه المادة موجودة بالدقيق فعلًا فهي تعتبر موجودة في جُل البيوت الليبية وليس المخابز فقط حيث أن المواد الداخلة التي يشتري منها الخباز هي ذاتها التي يشتري منها كافة المواطنين .

وأكد “أبوعزة ” قائلًا: يتواصل معنا العديد من أصحاب المخابز يتساءلون هل يستمرون بالعمل أو يتم توقيفه حيث أنهم في حيرة من أمرهم كالمواطنين ، منتظرين توضيح الأمر من مسؤولي الدولة المسؤولين الأساسيين عن هذا الموضوع .

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