إعطاء الإذن لجهاز مشروعات المواصلات لتنفيذ صيانة طريق غريان جادو

أعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء 2022.11.29 إعطاء الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، بالتعاقد مع شركة الأشغال العامة مصراتة، لتنفيذ مشروع صيانة الطريق العام غريان جادو ، بطول 130 كيلومتر ، وذلك بقيمة 15 مليون و665 ألف دينار.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها قامت بالتنسيق مع كل من مصلحة الطرق والجسور، جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، عمداء بلديات غريان – الخمس – تاجوراء لمعالجة الإنجرافات التي حدثت لبعض الطرق والأودية والجسور نتيجة لهطول الأمطار بكميات كبيرة بالمنطقة الغربية، وذلك بتكليف شركات مختصة لمعالجة هذه الأنجرافات بما يساهم في إنسياب الحركة المرورية بصورة طبيعة بهذه المناطق .