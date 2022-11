“الحويج” يشارك في اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري “الكومسيك”

شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج ” يوم الاثنين في أعمال اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري الإسلامي للكومسيك في دورتها الثامنة والثلاثين برئاسة رئيس جمهورية تركيا “رجب اردوغان” وبمشاركة عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة والمال للدول الأعضاء المنعقدة في مدينة

وأكد “الحويج” في كلمته بأن ليبيا تسعى دائماً للمشاركة في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي ومتابعة توصيتها وتنفيذ قراراتها في الإطار الدولي والإقليمي، مشيراً على أهمية التجارة البينية لدول الأعضاء والعمل على تذليل كافة الصعوبات لرفع من مستوى التبادل التجاري .

يذكر بأن الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري “الكومسيك” حضرها من الجانب الليبي، القنصل العام في إسطنبول “صلاح الدين الكاسح ” والملحق التجاري “عمر درهوب” .

