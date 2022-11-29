خاص.. مدير إدارة التفتيش بوزارة الاقتصاد يفصح لصدى تفاصيل التحاليل الخاصة بخصوص مادة برومات البوتاسيوم

صرح مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك المكلف بوزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس اللجنة المشكلة للتحقيق بخصوص مادة برومات البوتاسيوم “خليفة بلاعو” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية أن كافة التحاليل التي قامت بها اللجنة سالبة .

وتابع بالقول: تم أخذ عينات من عدة مطاحن ومخابز وتم تحليلها في مختبر قمة ليبيا بالبيضاء ومختبر كلية الصحة ببنغازي وكافة النتائج كانت سالبة .

وأفاد بالقول أنه من الغير مقنع وجود هذه المادة ولا ندري إن كان هناك تحليل آخر أظهر ذلك ، مؤكداً أن التحاليل التي تمت من 6 أو 8 أشهر تؤكد عدم وجود المادة من سنة 2020 وحتى نهاية 2021 .

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