اتفاق ليبي تونسي على البدء في التنفيذ المرحلي للمنفذ الجمركي المشترك رأس اجدير

اتفق مدير عام مصلحة الجمارك “سليمان سالم” اليوم الاثنين والوفد المرافق له خلال اجتماع مع المديرة العامة للديوانة التونسية “نجاة الجوادي” على البدء في التنفيذ المرحلي للمنفذ الجمركي المشترك من خلال البدء في فتح الأربع بوابات واستغلال الممرات الثمانية على ، ومنها تخصيص ممر خاص بالمراسم وسيارات الإسعاف، وخمسة ممرات للعائلات الليبية بما فيهم الممرين المستحدثين مؤخرا، مع الابقاء على إستغلال الممرين للتجارة البينية، بالاضافة إلى الاجراءات التنفيذية بما يخص التفتيش الآلي المشترك بين الجانبين.

حيث نوقش خلال الاجتماع كيفية الشروع في تنظيم ورش عمل لبناء القدرات على المستوى الأجرائي والتقني للعاملين بالمنفذ المشترك على مستوى أعضاء الجمارك من الطرفين وأعضاء الأجهزة الأمنية ذات العلاقة بالمنفذ.

كما تابع “سالم” مع “الجوادي” تعزيز التعاون المشترك وسعيا للوصول إلى أرضية مشتركة تسهم في انسياب السلع وتسهيل حركة تنقل المسافرين بين ليبيا وتونس.

وحضر الاجتماع القنصل العام الليبي بتونس وحضور مدير عام شرطة الحدود والأجانب والرئيس المدير العام للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية من الجانب التونسي.

