“الديبية”يؤكد على أهمية قيام مجلس التطوير الاقتصادي بدوره كاستشاري للحكومة

عقد اليوم اجتماع مجلس الأمناء الثاني للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، الذي يضم في عضويته محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المؤسسة الليبية للإستثمار ووزراء المالية والتخطيط والنفط والتعليم العالي والعمل والإقتصاد والشؤون الاجتماعية. وخُصص لاستعراض نشاط المجلس للعام الجاري 2022، ومناقشة خطته للعام المقبل 2023.

حيث أكد رئيس مجلس الأمناء “عبدالحميد الدبيبة” خلال هذا الاجتماع على أهمية قيام المجلس بدوره كاستشاري للحكومة، وأنّ تفعيله مهمّة مُلقاة على عاتقنا جميعاً بعد توقفه لسنوات طويلة، وأن تكون خطته للعام القادم في ملفات محددة وفق الأكثر احتياجاً، أهمها إصلاح الوظيفة العامة والتسكين، وتعزيز اللاّمركزية، وإصلاح وتطوير التخطيط العمراني وغيرها من الملفات الأخرى التي تحتاج إلى دراسة مستفيضة وإصدار التوصيات اللّازمة بشأنها.

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