مجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الدبيبة يناقش خطته للعام 2023

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الأمناء للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، في عضويته محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار”علي محمود” ووزراء المالية “خالد المبروك” والنفط “محمد عون” والتعليم العالي “عمران القيب” والشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني”.

وأكد “الدبيبة” خلال الاجتماع مجلس الأمناء، على ضرورة تركيز المجلس ضمن خطته للعام القادم 2023في ملفات محددة وفق الأكثر احتياجاً، أهمها إصلاح الوظيفة العامة والتسكين، وتعزيز اللاّمركزية، وإصلاح وتطوير التخطيط العمراني وغيرها من الملفات الأخرى التي تحتاج إلى دراسة مستفيضة وإصدار التوصيات اللّازمة بشأنها.

