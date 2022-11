“الدبيبة” يتابع مع “شكشك”إجراءات الحكومة بشأن إنشاء مدارس جديدة

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” إجراءات الحكومة بشأن إنشاء مدارس جديدة، ودور ديوان المحاسبة في ضمان الإجراءات الفاعلة لتنفيذ المشروع لأهميته.

وأكد “الدبيبة” بأن وزارة التربية والتعليم وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، استكملا تحديد المواقع وفق الاحتياج، وملكية الأراضي المستهدفة، والمواصفات الفنية للنماذج المعتمدة، والمتابعة المستمرة للإجراءات، وذلك لأهمية هذا الملف الذي تعاني منه كافة المناطق الليبية.

من جانبه أكد “شكشك”، بأن الديوان سيكون داعما أساسياً من أجل توفير بيئة مناسبة لطلابنا وتلاميذنا، في ظل حاجة بلادنا لبناء مدارس جديدة والقضاء على مدارس الصفيح والمدارس المتهالكة، موضحاً أنه سيكلف لجنة فنية خاصة لضمان سرعة الإنجاز.

وحضر الاجتماع مدير إدارة القطاع السيادي بالديوان “رضا قرقاب”، ومدير الإدارة القانونية “يوسف غيث” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”.

