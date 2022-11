سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، لتعوض معظم خسائرها المسجلة في بداية الجلسة وسط استقرار الدولار الأمريكي.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأكثر نشاطاً بنحو 8.40 دولار أو 0.5% إلى 1763.70 دولار للأونصة، بعدما تراجعت بنحو 0.8% خلال جلسة الاثنين، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المشاركون في السوق مزيدًا من الوضوح بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن رفع أسعار الفائدة.

وكانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها، أمس الاثنين، على تراجع بنحو 14 دولارًا، مع ارتفاع العملة الأميركية.

وارتفع سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم شهر مارس 2023- بنسبة 1.4%، مسجلًا 21.41 دولارًا للأوقية.

وزاد سعر البلاتين الفوري بنحو 1.2%، ليصل إلى 1004.40 دولارًا للأوقية، في حين انخفض سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.6%، إلى 1836.50 دولارًا للأوقية.

في المقابل، تحول مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسة للارتفاع بنسبة 0.08%، ليصل إلى 106.767 نقطة، بعدما كان متراجعًا في غالبية تعاملات اليوم.

The post أسعار الذهب ترتفع وتعوض معظم خسائرها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا