إدارة البحوث والاحصاء بالمركزي تنشر تقريرها ربع السنوي عن أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف التجارية للعام 2022

نشرت إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء تقريرها ربع السنوي عن أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف التجارية للربع الثالث من العام الجاري 2022، حيث ارتفع إجمالي أصول المصارف التجارية باستثناء الحسابات النظامية من 142.4 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2021 إلى نحو 144.0 مليار دينار في نهاية الربع الثالث للعام الجاري 2022، أي بمعدل نمو قدره 1.1‌‎% وقد شكلت الاصول السائلة البالغة 93.4 مليار دينار من اجمالي الاصول مانسبته 64.8‎%.

وأوضح التقرير الذي نشرته إدارة البحوث بأنه إنخفض إجمالي ودائع المصارف التجارية تحت طلب وشهادات الايداع لدى المصرف المركزي بما فيها الاحتياطي الالزامي من نحو 83.2 مليار دينار في نهاية ربع الثالث 2021 إلى نحو 79.9 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، أي بمعدل بلغ 4.0‎%، كما ارتفع إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الممنوحة من المصارف التجارية من 18.2 مليار دينار في نهاية العام الماضي، إلى 21.6 مليار دينار في نهاية العام الجاري أي بمعدل نمو قدره 18.8‎%، وقد شكلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى اجمالي الخصوم الايداعية مانسبته 22.0‎%، كما شكلت من اجمالي الأصول مانسبته 15.0‎%، وقد بلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية الربيع الثالث 2022.

وبحسب ماجاء في تقرير إدارة البحوث عن إجمالي ودائع العملاء لدى المصارف التجارية 2012 الربيع الثالث 2022، فإنه إرتفع إجمالي حقوق الملكية في المصارف التجارية من 7.3 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2021 إلى 8.7 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2022، وبمعدل 19.1‎%، حيث انخفضت أرباح هذه المصارف قبل خصم المخصصات والضرائب خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي، بمقدار 28.8 مليون دينار أي بمعدل 3.0‎%، لتصل إلى 940.1 مليون دينار مقارنة عما كانت العام الماضي

والتي سجلت فيه نحو 968.8 مليون دينار.

حيث بلغ عدد المصارف العاملة في ليبيا 20 مصرفاً، بما في ذلك وحدة الدينار الليبي التابعة للمصرف الليبي الخارجي حتي نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وتزاول هذه المصارف نشاطها من خلال 580 فرعاً ووكالة مصرفية.

