“الدبيبة” يتابع الإجراءات المتبعة بشأن إنشاء مدارس جديدة

عقد رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة”، اجتماعًا ضم رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، بحضور مدير إدارة القطاع السيادي بالديوان “رضا قرقاب”، ومدير الإدارة القانونية “يوسف غيث”، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”.

وتم خلال هذا الاجتماع متابعة إجراءات الحكومة بشأن إنشاء مدارس جديدة، ودور ديوان المحاسبة في ضمان الإجراءات الفاعلة لتنفيذ المشروع لأهميته.

وأكد “الدبيبة” أن وزارة التربية والتعليم وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، واستكمال تحديد المواقع وفق الاحتياج، وملكية الأراضي المستهدفة، والمواصفات الفنية للنماذج المعتمدة، والمتابعة المستمرة للإجراءات، وذلك لأهمية هذا الملف الذي تعاني منه كافة المناطق الليبية.

كما أكد “شكشك”، أن الديوان سيكون داعما أساسيا من أجل توفير بيئة مناسبة للطلاب، في ظل حاجة البلاد لبناء مدارس جديدة والقضاء على مدارس الصفيح والمدارس المتهالكة، موضحا أنه سيكلف لجنة فنية خاصة لضمان سرعة الإنجاز.

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