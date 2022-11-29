خاص.. “عمار” يُصرح لصدى حيال مشاركة شركة الحديد والصلب بالمؤتمر التاسع لمواد البناء

تحدث عضو مكتب الإعلام بالشركة الليبية للحديد والصلب عبدالباسط عمار عن مشاركتهم في المؤتمر التاسع لمواد البناء قائلًا: الشركة دائماً تدعم المؤتمرات والملتقيات من باب الحرص على نشر مثل هذه الثقافات، ومن خلال المسؤولية الاجتماعية للشركة دائمًا ماتكون حاضرة في هذه المؤتمرات وكانت حاضرة اليوم في المؤتمر التاسع لمواد البناء الذي سينعقد على مدار يومين كشريك رسمي مع كلية الهندسة جامعة طرابلس .

أضاف “عمار” خلال حديثه موضحًا: هذا المؤتمر عبارة عن أوراق بحثية وعلمية الهدف منها الخروج بتوصيات لدعم مواد البناء، وكذلك المواد الإنشائية والاستفادة من الخبرات الموجودة سواء العلمية أو كمواد خام موجودة في ليبيا .

ويُذكر بأن هذا المؤتمر الذي انطلق في أول دوراته عام 2004 يحاول منظموه أن يستمروا على نفس السياق بأن ينتظم كل عامين في مختلف المدن الليبية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية