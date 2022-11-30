حبارات: التعويل على أسعار النفط المتذبذبة لدعم ميزانية الدولة أمر سيء

الوطن / رصد

قال الخبير الاقتصادي نور الدين حبارات، إنّ التعويل على أسعار النفط في تمويل ميزانية الدولة فيه نوع من المخاطرة، نظرًا للتقلبات التي تمر فيها أسعار النفط.

وأضاف حبارات أنّ أسعار النفط وصلت اليوم إلى قرابة 81 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لها من يناير الماضي؛ مشيرًا إلى أنّ عدة عوامل قد ساهمت في هذا؛ كارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في الصين مما أثار مخاوف ضعف الطلب في أكبر مستورد وثاني أكبر مستهلك عالمي للنفط.

وتابع حبارات أنّ مخزونات الغازولين الأمريكية ارتفعت بأكبر وتيرة مسجلة منذ شهر يوليو الماضي، تزامناً مع تراجع الطلب المحلي إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع، كما أنّ توقعات مجموعة الدول السبع الكبرى أو ما يعرف ب G 7 بتحديد سقف لأسعار النفط الروسي المحمول بحراً عند مستوى أعلى من المتداول حالياً، وتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال العام القادم 2023، كلها عوامل ساهمت في انخفاض أسعار النفط.

وصرّح حبارات أنّ هناك مؤشرات إيجابية تدل على انتعاش أسعار النفط منها؛ التزام الأوبك بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها لتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية؛ وكذلك انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع، والتوقعات بشأن إمكانية توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.