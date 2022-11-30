“اتحاد التجارة والصناعة والزراعة يبحث فرص تقوية الاقتصاد الليبي

الوطن|رصد

أقام الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة عشاء، حضره السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، وعدد من سفراء وممثلي الدول الصديقة والشقيقة لليبيا، كما شارك فيه ممثلون عن الاتحاد العام للغرف والحكومة ووزارتي الصحة والاقتصاد وبعض رجال الأعمال، وذلك على هامش انعقاد منتدى الدبلوماسية الصحية الليبية الفرنسي.

وقد أتاح هذا العشاء المجال أمام الحاضرين لعقد اللقاءات والمشاورات حول توطيد التعاون وتوسيعه في مختلف المجالات الاقتصادية، وتعزيز فرص تقوية الاقتصاد الليبي عبر تسهيل حركة رجال الأعمال والمواطنين الليبيين، من خلال السعي إلى رفع الحظر على الطيران، وتقديم كافة التسهيلات الأخرى.