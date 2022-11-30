 استمرار العمل لتنفيذ السجل التجاري الإلكتروني نهاية العام الجاري

أكد مدير السجل التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة محمد بن كثير لتطبيق بكم الإخباري بأن العمل جاري على تنفيذ السجلات التجارية الإلكترونية قبل نهاية العام الجاري 2022، فيما سيتم العمل بها مع بداية العام القادم.

وتبلغ عدد الشركات المستوفية للتنظيم القانوني حوالي 17 ألف شركة ما بين عامة وخاصة، في حين يبلغ عدد الشركات المسجلة بالسجل التجاري منذ العام 1978 وحتى العام الحالي 2022 تجاوز 1.2 مليون شركة أغلبها مشطوبة أو موقوفة أو مجمدة ولم يتم تعديل وضعها قانونيا.