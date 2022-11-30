«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 30 نوفمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 30 نوفمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8944 دينار، مسجلاً صعوداً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0652دينار، والجنيه الاسترليني 5.8566 دينار، والدولار الكندي 3.6076 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2626 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3021 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3325 دينار، والدينار التونسي 1.5124 دينار، والدرهم المغربي 0.457 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: