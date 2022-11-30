الصحة تعلن تنفيذ جدول المرتبات الموحد للجهات التابعة لها بداية من شهر 11

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس 2022.11.30 ، الشروع في تنفيذ جدول المرتبات الموحد للجهات التابعة لها ذات الذمة المالية المستقلة، والتي أنهت عملية المطابقة، ابتداءً من شهر نوفمبر الجاري، حيث سيجري تنفيذ الجدول لباقي الجهات تباعاً في ديسمبر القادم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تنفيذ جدول المرتبات الموحد بشكل جزئي للجهات التابعة لقطاع الصحة، يأتي نتيجة لعدم استكمال إجراءات المطابقة، مشيرة إلى أن جميع التعاملات بين وزارتي الصحة والمالية لتنفيذ جدول المرتبات الموحد للعاملين بقطاع الصحة، تسير بشكل جيد وبتنسيق كامل بين الطرفين.