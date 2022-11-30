أكبر شركة طيران في أوروبا تجري محادثات لتسيير رحلاتها إلى ليبيا

قال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الإيرلندية Ryan air” “مايكل أوليري” إن أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب تجري محادثات مع السلطات في مصر وليبيا بشأن تسيير رحلات جوية إلى البلدين لأول مرة.

وأوضح “أوليري” الثلاثاء، أن الشركة تسير حاليا رحلات للمغرب والأردن من المنطقة العربية وفقًا لوكالة روتيرز.

وأشار “أوليري” إلى أن الشركة ستكون أول شركة طيران تعود إلى أوكرانيا عندما يكون ذلك آمنًا.

الجدير بالذكر أن شركة رايان إير هي شركة طيران إيرلندية منخفضة التكلفة، يقع مقرها الرئيسي في دبلن، وأصبحت عام 2016 أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد المسافرين، وتسير رحلاتها إلى 37 دولة في أوروبا وشمال افريقيا والشرق الأوسط، عبر 2000 رحلة يومية إلى 215 وجهة.