السوق الرسمية: ثبات الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

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أظهرت النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، تراجع سعر العملتين البريطانية والأوروبية في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.85 دينار مقابل 5.86 دينار أمس، كما هبط سعر اليورو إلى 5.06 دينار مقابل 5.07 دينار أمس، بينما ثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.89 د‫ينار.

وبالنسبة لأسعار العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، في حين صعد سعر الدينار التونسي عند 1.51 دينار.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.26 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.68 دينار.

وتاليا قائمة لأسعار العملات: