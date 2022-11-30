السوق الرسمية: ثبات الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

الوطن| متابعات
أظهرت النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، تراجع سعر العملتين البريطانية والأوروبية في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.
وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.85 دينار مقابل 5.86 دينار أمس، كما هبط سعر اليورو إلى 5.06 دينار مقابل 5.07 دينار أمس، بينما ثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.89 دينار.
وبالنسبة لأسعار العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، في حين صعد سعر الدينار التونسي عند 1.51 دينار.
وثبت سعر الليرة التركية عند 0.26 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.68 دينار.
وتاليا قائمة لأسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.8944 د.ل
|4.9066 د.ل
|4.8822 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.0652 د.ل
|5.0779 د.ل
|5.0526 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.8566 د.ل
|5.8713 د.ل
|5.842 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.6076 د.ل
|3.6166 د.ل
|3.5986 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.2802 د.ل
|3.2884 د.ل
|3.272 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.1342 د.ل
|5.147 د.ل
|5.1213 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4632 د.ل
|0.4644 د.ل
|0.4621 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4899 د.ل
|0.4911 د.ل
|0.4886 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6811 د.ل
|0.6828 د.ل
|0.6794 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.54 د.ل
|3.54 د.ل
|3.53 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.3021 د.ل
|1.3054 د.ل
|1.2989 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3325 د.ل
|1.3359 د.ل
|1.3292 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5124 د.ل
|1.5162 د.ل
|1.5087 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.353 د.ل
|0.354 د.ل
|0.352 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.457 د.ل
|0.4581 د.ل
|0.4559 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.29 د.ل
|1.29 د.ل
|1.28 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0077 د.ل
|0.0077 د.ل
|0.0077 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.801 د.ل
|0.801 د.ل
|0.801 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2626 د.ل
|0.2633 د.ل
|0.262 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.685 د.ل
|0.6867 د.ل
|0.6833 د.ل
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