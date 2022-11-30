اقتصاد

خاص.. فريق السيولة بالمركزي يفصح لصدى عن وصول 10 مليون إلى غات .. وهذه توزيعاتها

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول إلو مدينة غات شحنة سيولة بقيمة 15 مليون دينار قادمة من المصرف المركزي طرابلس .

خصص منها 10 مليون لفرع المصرف التجاري و 5 مليون لفرع مصرف شمال أفريقيا ، هذا ويشير فريق السيولة إلى أن هذه الشحنة الثانية خلال شهر نوفمبر وأن إصال السيولة بكافة مدن ليبيا يسير بشكل منتظم ، والفريق مستمر في ارسال شحنات لباقي مناطق ليبيا.

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف وبكافة مناطق ليبيا بصرف مرتبات شهري اكتوبر ونوفمبر .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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