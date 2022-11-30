خاص.. فريق السيولة بالمركزي يفصح لصدى عن وصول 10 مليون إلى غات .. وهذه توزيعاتها

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول إلو مدينة غات شحنة سيولة بقيمة 15 مليون دينار قادمة من المصرف المركزي طرابلس .

خصص منها 10 مليون لفرع المصرف التجاري و 5 مليون لفرع مصرف شمال أفريقيا ، هذا ويشير فريق السيولة إلى أن هذه الشحنة الثانية خلال شهر نوفمبر وأن إصال السيولة بكافة مدن ليبيا يسير بشكل منتظم ، والفريق مستمر في ارسال شحنات لباقي مناطق ليبيا.

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف وبكافة مناطق ليبيا بصرف مرتبات شهري اكتوبر ونوفمبر .

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