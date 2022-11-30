شركة H&M لبيع الأزياء بالتجزئة تلغي 1500 وظيفة لتوفير التكاليف

قالت شركة الأزياء السويدية H&M اليوم الاربعاء إنها ستلغي حوالي 1500 وظيفة في إطار مساعيها لخفض التكاليف وستجنب مبلغ 800 مليون كرونة سويدية (75.80 مليون دولار) لأغراض إعادة الهيكلة في الربع الرابع من العام الحالي 2022.

وفي سبتمبر الماضي، أطلقت H&M، ثاني أكبر سلسلة متاجر لبيع الأزياء بالتجزئة في العالم، خطة لتوفير ملياري كرونة سويدية سنوياً.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة هيلينا هيلميرسون في بيان لها “برنامج التكلفة والكفاءة الذي بدأناه يتضمن مراجعة وضع الشركة ونحن ندرك جيداً حقيقة أن الزملاء سيتأثرون بهذا”.

وأضافت “سندعم زملاءنا في إيجاد أفضل حل ممكن لخطواتهم التالية”.