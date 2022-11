“الدبيبة” وعدد من مسؤولى الدولة ووزراء حكومته في زيارة رسمية للعاصمة التونسية

استقبلت رئيسة الحكومة التونسية “نجلاء بودن” اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” بدعوتها للزيارة، لعقد اجتماع بقصر الحكومة التونسية بـ”القصبة”،وضم فيت محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ووزراء الماليةخالد المبروك” والاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” والعمل والتأهيل

“علي العابد” والداخلية المكلف “عماد الطرابلسي”، والمواصلات “محمد الشهوبي” والعدل “حليمة إبراهيم” والإسكان والتعمير ” أبوبكر الغاوي”والدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” والدولة للاتصال والشؤون السياسية ةوليد اللافي” ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، وعدد من رؤساء الأجهزة التنفيذية.

ونوقش خلال الاجتماع الذي ضم عدد من مسؤولى الدولة ووزاراء حكومة الوحدة الوطنية، تعزيز اتفاقيات العمل المشتركة ، ووضع آليات التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق بين البلدين، بالإضافة لتسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس.

