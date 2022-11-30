ليبيا وتونس تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل عمل رجال الأعمال

عقد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له، اليوم الأربعاء 2022.11.30 اجتماعا مع نظرائهم في الجانب التونسي، لبحث المصالح المشتركة بين البلدين، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ، ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

وناقش الاجتماع تعزيز العلاقات الاقتصادية، والاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الوفد التونسي للعاصمة طرابلس، ووضع آليات التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق بين البلدين، بالإضافة لتسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد عقد اجتماعا ثنائيا فور وصوله اليوم لتونس ، بقصر الحكومة التونسية مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل اتخاذ إجراءات تعزز المصلحة المشتركة بين البلدين.