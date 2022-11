بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاربعاء خلال زيارته للعاصمة التونسية لعقد اجتماع مع رئيسة تونس “نجلاء بودن” المصالح المشتركة بين البلدين، وذلك بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

ونوقش الاجتماع تعزيز العلاقات الاقتصادية، والاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الوفد التونسي للعاصمة طرابلس، ووضع آليات التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق بين البلدين، بالإضافة لتسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس.

The post “الدبيبة” يبحث مع رئيسة الحكومة التونسية المصالح المشتركة بين البلدين appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا