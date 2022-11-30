خاص.. فريق السيولة يفصح لصدى عن وصول 15 مليون لأوباري.. وهذه التفاصيل

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول إلى مدينة اوباري شحنة سيولة بقيمة 15 مليون دينار قادمة من المصرف المركزي طرابلس .

كما خصص منها 10 مليون لفرع المصرف التجاري و 5 مليون لفرع مصرف شمال أفريقيا ، هذا ويشير فريق السيولة إلى أن هذه الشحنة الثانية خلال شهر نوفمبر وأن إيصال السيولة بكافة مدن ليبيا يسير بشكل منتظم ، والفريق مستمر في إرسال شحنات لباقي مناطق ليبيا.

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف وبكافة مناطق ليبيا بصرف مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية