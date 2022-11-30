اقتصاد

تراجع الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء وارتفاع اليورو واستقرار الاسترليني

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

تراجع الدولار اليوم الأربعاء 2022.11.30 من أعلى مستوى في أسبوع اليوم قبيل كلمة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما وضعه التفاؤل بشأن تخفيف قيود كورونا الصارمة في الصين في طريق تسجيل أكبر خسارة شهرية في أكثر من عشرة أعوام.

وارتفع اليورو ليصل إلى 0.3 % قبل صدور بيانات التضخم بمنطقة اليورو، التي من المتوقع أن يكون معدل التضخم المنسق قد ارتفع فيها 10.4% في شهر نوفمبر الحالي

كما استقر الاسترليني عند 1.1962 دولار،وارتفع اليوان في التعاملات الخارجية أمام الدولار الذي انخفض 0.1 % إلى 7.1483 يوان.

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موقع بكم

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