“الدبيبة” يناقش مع رئيس تونس عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين

ناقش الرئيس التونسي “قيس سعيد اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال زيارته للعاصمة التونسية رفقة عدد من وزراء حكومته و محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، والاتفاقيات التي تساهم في خلق تعاون اقتصادي مثمر

وأكد “سعيد” على عمق العلاقة التاريخية، وضرورة تسريع وتيرة التعاون من أجل تسيير إجراءات المواطنين بين ليبيا وتونس .

ومن جانبه أكد “الدبيبة” خلال كلمته أن هدف الزيارة لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، وتسهيل عدد من الإجراءات التي تهم المواطنين ورجال الأعمال الليبيين.

حيث تم الاتفاق من الطرفين على ضرورة فتح باب التعاون بشكل كامل، ومعالجة أي إشكاليات تقف عائقا أمام الشراكة التاريخية بين البلدين.

وحضر الاجتماع رئيسة الحكومة التونسية “نجلاء بودن” ووزير الخارجية “عثمان الجرندي”.

