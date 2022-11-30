 الوطنية للنفط تعطي الإذن بالبدء في عمليات تشغيل مصنع الإثيلين بمجمع رأس لانوف

طرابلس 30 نوفمبر 2022 (وال)- أعطت المؤسسة الوطنية للنفط، الإثنين، الإذن بالبدء في عمليات تشغيل مصنع الإثيلين بالمجمع الصناعي رأس لانوف.

وأعرب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط تقديره للجهود المبذولة من إدارة الشركة وكافة العاملين بها، في سبيل إعادة تشغيل هذا الصرح الصناعي المتوقف منذ سنوات وعودة الإنتاج إلى مستويات عالية.

وشدد رئيس المؤسسة على تنفيذ خطوات التشغيل وفق إجراءات ومتطلبات سلامة العمليات، وصولاً إلى مرحلة الإنتاج المتكاملة. (وال _ طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال