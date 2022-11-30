ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1752.95دولار للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2022.11.30، مدعومة بتراجع الدولار، إذ ركز المستثمرون إلى حد كبير على كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعيا وراء أي مؤشرات على مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1752.95دولار للأوقية،كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1768.20 دولار، وانخفض مؤشر الدولار 0.2 % مما يجعل السبائك أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 21.23 دولار، وزاد البلاتين 0.5 % إلى 1007.75 دولار، وارتفع البلاديوم 1.2 % إلى 1855.25 دولار.