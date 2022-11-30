موقع بيتر بيزنس: الدينار الليبي ثاني أقوى عملة في أفريقيا

نشر موقع بيتر بيزنس بيتر لايف (بنزا)، وأيضاً وكالة كينيا ديجيست، مقالاً بعنوان: أقوى 10 عملات في إفريقيا اليوم.

وجاء في هذا المقال تصنيف الدينار الليبي كثاني أقوى عُملة في أفريقيا، حيثُ ذكر الخبر حرفياً بأن سعر صرف الدولار: 1 دولار أمريكي = 4.88 دينار ليبي | رمز العملة: LYD، يُعتبر الدينار الليبي ثاني أعلى عُملة في إفريقيا.

كما حل الدينار الليبي محل الجنيه الليبي في عام 1971، عندما أطاح معمر القذافي بالملك إدريس في انقلاب، وتم سكه بنفس قيمة الليرة الليبية.

كما أن مصرف ليبيا المركزي هو المسؤول عن إصدار ومراقبة العُملة التي تتكون من 1000 درهم للدينار.

على الرغم من أنها لا تزال واحدة من أعلى العملات في إفريقيا، فقد انخفضت قيمة الدينار بشكل تدريجي مقابل العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو على مر السنين.

ويعود سبب الانخفاض المستمر في القيمة إلى الانخفاض في أسعار النفط في الأسواق الدولية، ونظراً لأن مبيعات النفط هي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في ليبيا، فقد كان لانخفاض أسعار النفط وايقاف الانتاج والتصدير لفترات تأثير ضار على قيمة الدينار.

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