وزير المواصلات يتابع وضع الانجرافات التي حدثت نتيجة لهطول الأمطار 

طرابلس 30 نوفمبر 2022 (وال) – تابع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، مع كل من مصلحة الطرق والجسور، جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، عمداء بلديات (غريان – الخمس – تاجوراء)، الانجرافات التي حدثت لبعض الطرق والأودية والجسور، نتيجة لهطول الأمطار بكميات كبيرة بالمنطقة الغربية، مشدداً على ضرورة التنسيق بين كل هذه الجهات لمعالجتها.

ووجه الوزير بتكليف شركات مختصة لمعالجة هذه الانجرافات بما يساهم في انسياب الحركة المرورية بصورة طبيعة بهذه المناطق. (وال _ طرابلس)

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