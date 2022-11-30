الحرس البلدي سوكنة يصادر كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية

الجفرة 30 نوفمبر 2022 ( وال ) – صادرت دوريات مركز الحرس البلدي سوكنة التابع لجهاز الحرس البلدي فرع الجفرة، كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية خلال حملتها التفتيشية اليوم الأربعاء، على المصحات والعيادات والصيدليات العاملة في المنطقة.

وأعلن مركز الحرس البلدي سوكنة، بأن إجراءات قانونية اتخذت ضد المخالفين، وتمت إحالتهم للجهات ذات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم، تفادياً لتكرار مثل هذه الأعمال التي تعرض حياة المواطنين للخطر. (وال _ الجفرة)

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