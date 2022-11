مصرف «الجمهورية» يبحث تطوير التعاون مع بنوك بريطانية

بحث مصرف الجمهورية، اليوم الأربعاء، تطوير التعاون مع البنوك والمصارف التجارية البريطانية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد برئاسة نائب المدير العام لمصرف الجمهورية نوري أبوفليجة، مع نائب المدير العام للبنك التجاري العربي البريطاني بول جينينغز، وعدد من مسؤولي المصرفين.

وتم خلال اللقاء مناقشة سُبل التعاون بين المصرفين وكيفية المساهمة في تطوير الخدمات المصرفية، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي لمصرف الجمهورية.

كما تطرق اللقاء إلى استعداد البنك العربي البريطاني لتدريب موظفي مصرف الجمهورية في مجالات العمليات المصرفية.

The post مصرف <strong>«</strong>الجمهورية<strong>»</strong> يبحث تطوير التعاون مع بنوك بريطانية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا