بحث نائب المديرالعام لمصرف الجمهورية “نوري أبوفليجة” في اجتماع اليوم الأربعاء مع نائب المديرالعام للبنك التجاري البريطاني “بول جينينغز” آفاق التعاون المشترك بين المصرفيْن، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا البنكين.

وبحسب مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية فقد ناقش مديرا المصرفيْن سُبل التعاون بين البنكين وكيفية المساهمة في تطوير الخدمات المصرفية، كما تطرقا إلى استعداد البنك البريطاني لتدريب موظفي مصرف الجمهورية في مجالات العمليات المصرفية والتعاون في تطوير الخدمات المصرفية ووضع الأساسيات اللازمة لها.

The post مصرف الجمهورية يبحث مع البنك التجاري البريطاني آفاق التعاون المشترك appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا