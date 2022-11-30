“إيرباص” تدفع غرامة تقدر 15.9 مليون يورو لتتجنب ملاحقات قضائية بتهم فساد في صفقات بيع طائرات لليبيا عام 2006

أقر القضاء الفرنسي اتفاقا يسمح لشركة “إيرباص” الأوروبية لتصنيع الطائرات بدفع غرامة قدرها 15.9 مليون يورو، لتجنب ملاحقات قضائية في تحقيقات تتعلق بقضايا فساد على خلفية بيع طائرات إلى ليبيا وكازاخستان بين عامي 2006 و2011.

وأشار الموقع إلى أن التحقيق بدأ في قضية “التمويل الليبي” في 2013 وكان محوره شبهات بحصول الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في 2007 على تمويل من ليبيا.

وتركّز التحقيق على شراء نظام القذافي 12 طائرة ايرباص في نهاية 2006. وأوضح الموقع أن العقوبة لا تعني الاقرار بالذنب وبالتالي يمكن للشركة التقديم للمناقصات العامة. يتوافق مبلغ الغرامة مع إجمالي العمولات المدفوعة للوسطاء عند بيع الطائرات.