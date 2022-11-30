بناء على تعليمات النائب العام .. جهاز الحرس البلدي يستكمل تحقيقاته بشأن ملف برومات البوتاسيوم

طرابلس 30 نوفمبر 2022 (وال)- قال الناطق باسم الحرس البلدي الرائد محمد الناعم، إن دوريات مشتركة مكونة من عناصر الجهاز ووزارة الداخلية انطلقت اليوم الثلاثاء، لإستكمال التحقيقات بشأن ملف برومات البوتاسيوم، وذلك بناء على أوامر مكتب النائب العام.

وأكد الناعم – في تصريحات صحفية – أن هذه الدوريات ستستهدف مصانع الدقيق تحت إشراف نيابات النظام العام.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ عدة اجراءات منها القفل أو التحفظ أو استكمال التحقيق بناء على تعليمات النائب العام بإعتباره السلطة القضائية العليا. (وال)

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