انخفاض إنتاج النفط الخام الليبي اليوم الأربعاء إلى مليون و 192 ألف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام ، اليوم الأربعاء 2022.11.30 ، بلغ مليون و 192 ألف برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 40 ألف برميل خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها ، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، بلغ 908 مليون قدم مكعب ،حيث أن إستهلاك شركة الكهرباء بلغ 667 مليون قدم مكعب ، و 144 مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط ، و79 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة ،بينما تمت تغدية مصانع الإسمنت بمقدار 18 مليون قدم مكعب.