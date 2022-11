“الدبيبة” يتفق مع “بودن” على افتتاح البوابات الجديدة بمعبر رأس جدير وعودة الشركات التونسية للاستثمار في ليبيا

اتفق رئيس الحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيية” اليوم الاربعاء خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرته رئيسة الحكومة التونسية “نجلاء بودن” على افتتاح البوابات الجديدة بمعبر رأس جدير والشروع في تدشين الخط البحري وعودة شركات الإعمار والمنشآت التونسية للاستثمار في ليبيا.

وأكد ” الدبيبة” و”بودن” على فتح آفاق التعاون في المجال الصحي والتجاري ورفع القيود عن السلع المستوردة بين البلدي،و تسريع وتيرة التعاون من أجل تيسير إجراءات المواطنين بين البلدين.

وبحث “الدبيبة” مع نظريته خلال الاجتماع بقصر الحكومة التونسية “القصبة” سبل التعاون الأمني المشترك في مجال التدريب، وزيادة الرحلات الجوية وربط المطارات وتهيئة معبر رأس اجدير.

وشدد “الدبيبة” خلال كلمته بالاجتماع على السعي لانعقاد اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة قريباً في طرابلس لتقييم ما تم الإتفاق عليه مابين الجانبين، بإلاضافة إلى متابعة قضايا الديون المالية وكيفية تسديدها، لتعزيز الإتفاق في مجال القضايا التحكيمية ومراجعة كافة الأحكام مابين وزيري العدل.

