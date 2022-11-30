الوطنية للنفط تكشف عن كميات الإنتاج والاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي خلال الــ24 ساعة الماضية

طرابلس 30 نوفمبر 2022 (وال)- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط الخام قد بلغ مليون و192 ألف برميل، وأن إنتاج المكثفات بلغ 40 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المؤسسة – في منشورٍ لها عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك- إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 908 مليون قدم مكعب خلال الــ 24 ساعة الماضية.

وتوزعت كمية الاستهلاك بحسب المؤسسة على الشركة العامة للكهرباء، بإستهلاك وصل إلى 667 مليون قدم مكعب، والمؤسسة الوطنية للنفط 144 مليون قدم مكعب، بينما بلغت كمية الاستهلاك بمصانع الأسمنت 18 مليون قدم مكعب، ومصانع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى استهلكوا بما يقارب الـ79 مليون قدم مكعب.(وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال