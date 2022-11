ليبيا تترأس الدورة ال14 للمجلس الوزاري العربي للمياه لأول مرة من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

ترأست دولة ليبيا لأول مرة من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، اليوم الاربعاء خلال اجتماع الذي انعقد برئاسة وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية “طارق ابوفليقة” للدورة 14 للمجلس الوزاري العربي للمياه، التي تمت استلامها من دولة لبنان.

حيث نوقش خلال المجلس في دورته الجديدة، 26 موضوعاً تتناول مختلف جوانب العمل العربي المشترك فيما يتعلق بالمياه، وجدول الأعمال بندا حول ممارسات سلطة الاحتلال الاسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والاراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك سبل تطوير قطاع المياه في فلسطين ودعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات.

كما بحث الاجتماع امكانية مشاركة بعض الشركات العربية المتخصصة بأعمال الاستصلاح وتنفيذ السدود والمنشئات الهيدروليكية في مشاريع المياه في الدول العربية وبالطاقة المتاحة، بالإضافة إلى التحضير العربي للمنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا لعام 2023 والتعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، والمبادرة الاقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها.

وتابع “ابوفليقة” تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، بإلاضافة إلى تنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه.

