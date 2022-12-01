انخفاض للدولار وصعود اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 01 ديسمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 01 ديسمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.866 دينار، مسجلاً انخفاضا نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0815 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8864 دينار، والدولار الكندي 3.6292 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2612 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2946 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3248 دينار، والدينار التونسي 1.5084 دينار، والدرهم المغربي 0.4569 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: