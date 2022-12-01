بلومبيرغ: محافظ المصرف المركزي يحث على زيادة الانتاج النفطي لهذه الأسباب

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير من خلال مقابلته مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الخميس أن ليبيا بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط وذلك من أجل خطط التنمية الشاملة وتنوع اقتصادي يعتمد بشدة على صادرات النفط .

وأضاف الكبير أن الإنتاج يجب أن يكون 1.4 مليون برميل يوميًا على الأقل إذا أردنا إحداث تحول في الاقتصاد الليبي .

وبحسب بلومبيرغ أن ليبيا تضخ حاليًا حوالي 1.2 مليون وهو ما وصفه الكبير بأنه غير كافٍ لتغطية الزيادات في الإنفاق الحكومي إذا انخفضت أسعار النفط الخام إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل .

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