الصحة تبحث إنشاء برامج توأمة مع المستشفيات وعناصر التمريض التونسية

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، أمس الأربعاء 2022.11.30 اجتماعا مع وزير الصحة التونسي علي المرابط، لمناقشة تعزيز البرامج الوطنية المشتركة للاهتمام بالأمن الدوائي، وإنشاء برامج توأمة بين مستشفيات البلدين لتبادل المعارف والخبرات، إضافة لتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية عبر برامج الأطباء الزوار.

كما بحث اللقاء، الاستفادة من خبرات عناصر التمريض التخصصي في تونس، لتشغيل مركز مصراتة للعلاج الطبيعي، ومستشفيات أخرى من بينها نالوت، وزوارة، إلى جانب الاستفادة من خبرات المختصين التونسيين لاستعادة تشغيل مصنع الرابطة للصناعات الدوائية.