الكبير: إنتاج النفط غير كاف.. ولا تغيير على أسعار الصرف

الوطن| رصد

ربط محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تفعيل خطط التنمية الشاملة وتنويع مصادر الاقتصاد بزيادة إنتاج ليبيا النفطي.

وقال الكبير، في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ”، إن ليبيا تحتاج زيادة إنتاجها النفطي إلى 1.4 مليون برميل يوميا على الأقل إذا أرادت تحقيق نقلة في الاقتصاد.

واعتبر الكبير إنتاج ليبيا الحالي من النفط والبالغ حوالي 1.2 مليون برميل يوميا، غير كاف لتغطية الزيادة في الإنفاق الحكومي إذا تراجعت أسعار النفط العالمية لأقل من 70 دولار للبرميل.

ولفت الكبير إلى أن البنك يدعم جهود الحكومة لزيادة الإنتاج “بالتضامن مع المجتمع الدولي ولسد النقص في إمدادات الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية”.

وبشأن توحيد المصرف المركزي، قال الكبير إن الجهود تعثرت خلال العام الحالي بسبب الصراع بين حكومة طرابلس والبرلمان، يمكن استئنافها بمجرد عودة الاستقرار السياسي حتى إذا كان استقرارا نسبيا.

ورأى الكبير أن البنك المركزي لا يستطيع تغيير أسعار الصرف في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية، خاصة التهديدات المستمرة بإغلاق المنشآت النفطية ووقف تصدير الخام.