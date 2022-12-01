خبير زراعي: فائض إنتاج زيت الزيتون خلال الموسم الحالي 14 مليون لتر

توقع الخبير الزراعي بمركز البحوث الزراعية والحيوانية سالم الليقا وجود فائض إنتاج من زيت الزيتون خلال الموسم الحالي بكمية 14 مليون لتر، مبيناً أن الاستهلاك المحلي يقدر 16 مليون لتر.

وأضاف الليقا لتطبيق بكم الإخباري أن إنتاج زيت الزيتون يبلغ سنوياً حوالي 30 مليون لتر، موضحاً أن معدل أن استهلاك الفرد في ليبيا من زيت الزيتون سنوياً حوالي 2.3 لتر.

وأوضح الليقا أن عدد أشجار الزيتون في ليبيا، تقدر بحوالي 15 مليون شجرة، تنتج أكثر من 52 مليون كيلو غرام من الزيتون.