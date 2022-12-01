فريق مشروع سايبر بالمركزي يستعرض نتائج أعماله بالقاهرة .. وهذه التفاصيل

نفذ فريق مَشْروع سَايبر ليبيا Cyber Libya مُبَاحثات مُكثَّفَة بِالقَاهِرَة بِجمهوريّة مِصْر العَربيَّة خِلاَل يَوْمَي الثُّلاثاء والأَرْبِعاء المُوافق 2022/11/29،30.

حيث اسْتَهدَفَت المُباحَثات الَّتي تَمَّت بِالشَّراكَة مَعَ البَنْك المَرْكزي المَصْري ولَجْنَة الأَسْكوا ASCWA التَّابِعَة للأُمَم المُتَّحِدَة، وخبراء في مَجالات القَانون والدَّفع الإِلكتروني وَأْمْن المَعْلومات وإِدَارَة المَخاطِر والتَّسويق الإِلكتروني، وكَذَلِك بِمُشاركة مُؤسَّسات رَائِدَة في المَجال السِّيبراني والمَالي MASTERCARD ، VISA ، GOOGLE ، MOHARRAM & PARTNERS ، ADSERO ) ، اسْتِعراض نَتائِج الأَعْمال النِّهائِيَّة لِفَريق مَشْروع سَايبر ليبيا Cyber Libya الَّتي اسْتمرَّت لأَكْثَر مِنْ سَنَة.

يذكر أن مشروع سَايبر ليبيا Cyber Libya هُوَ مُبادَرَة لِمَصْرف ليبيا المَرْكزي تُعْنَى بِتَكوين بُنْيَة تَشْريعيَّة لِلْمُعاملات الإِلكترونيَّة، مَا يُؤسّس لِتَحوُّل رَقَمي جَاد ويَفْتَح المَجال لاستثمار آمِن في المَجال السِّيبراني.

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