المركزي: الدولار يعود للانخفاض.. واليورو يرتفع

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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الخميس، إلى 4.86 دينار مقابل 4.89 د‫ينار أمس، وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.08 دينار مقابل 5.06 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.88 دينار مقابل 5.85 دينار أمس.

وهبط سعر الريال السعودي إلى 1.29 دينار مقابل 1.30 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.32 دينار من 1.33 دينار أمس، وسعر الدينار التونسي إلى 1.50 دينار مقابل 1.51 دينار أمس.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.26 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.68 دينار.

وتاليا قائمة بأسعار العملات: