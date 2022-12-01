المركزي: الدولار يعود للانخفاض.. واليورو يرتفع

الوطن| متابعات
انخفض سعر صرف الدولار في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الخميس، إلى 4.86 دينار مقابل 4.89 دينار أمس، وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي.
وارتفع سعر اليورو إلى 5.08 دينار مقابل 5.06 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.88 دينار مقابل 5.85 دينار أمس.
وهبط سعر الريال السعودي إلى 1.29 دينار مقابل 1.30 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.32 دينار من 1.33 دينار أمس، وسعر الدينار التونسي إلى 1.50 دينار مقابل 1.51 دينار أمس.
وثبت سعر الليرة التركية عند 0.26 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.68 دينار.
وتاليا قائمة بأسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.866 د.ل
|4.8781 د.ل
|4.8538 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.0815 د.ل
|5.0942 د.ل
|5.0688 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.8864 د.ل
|5.9011 د.ل
|5.8717 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.6292 د.ل
|3.6382 د.ل
|3.6201 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.3215 د.ل
|3.3298 د.ل
|3.3132 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.1563 د.ل
|5.1692 د.ل
|5.1434 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4656 د.ل
|0.4667 د.ل
|0.4644 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4963 د.ل
|0.4975 د.ل
|0.495 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6833 د.ل
|0.685 د.ل
|0.6816 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.57 د.ل
|3.58 د.ل
|3.56 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2946 د.ل
|1.2978 د.ل
|1.2914 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3248 د.ل
|1.3281 د.ل
|1.3215 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5084 د.ل
|1.5122 د.ل
|1.5046 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.351 د.ل
|0.352 د.ل
|0.351 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4569 د.ل
|0.458 د.ل
|0.4557 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.28 د.ل
|1.29 د.ل
|1.28 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0077 د.ل
|0.0078 د.ل
|0.0077 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.801 د.ل
|0.801 د.ل
|0.801 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2612 د.ل
|0.2618 د.ل
|0.2605 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6888 د.ل
|0.6905 د.ل
|0.6871 د.ل
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