ليبيا وتونس يتفقان على رفع القيود عن السلع المستوردة بين البلدين وتسوية الديون المالية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ونظيرته نجلاء بودن ، أمس الأربعاء 2022.11.30 على تسريع وتيرة العمل من أجل تيسير إجراءات المواطنين بين البلدين، وفتح آفاق التعاون في المجال الصحي والتجاري ورفع القيود عن السلع المستوردة بين البلدين، إضافة لمتابعة قضايا الديون المالية وكيفية تسديدها.

كما تم خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بالعاصمة التونسية، التباحث حول زيادة الرحلات الجوية وربط المطارات وتهيئة معبر رأس اجدير، وافتتاح البوابات الجديدة والشروع في تدشين الخط البحري، إضافة لعودة شركات الإعمار والمنشآت التونسية للاستثمار في ليبيا.